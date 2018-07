Milan: Leonardo, Gattuso mai in discussione

MILANO, 26 LUG - "Gattuso è stato primo ad essere confermato, quindi il suo ruolo che non è mai stato messo in discussione". Lo ha detto Leonardo, nuovo direttore tecnico del Milan, nel corso della presentazione alla stampa a Casa Milan. "È normale - ha proseguito -, siamo in mezzo al mercato e ci sono allenatori importanti liberi. Ma nessuno di noi ha mai parlato di Conte, nessuno ha mai pensato al cambio di Gattuso. È cresciuto come allenatore, è un uomo del Milan, quindi ripartiamo da lui", ha spiegato il nuovo dt rossonero.