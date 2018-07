Milan: Leonardo "vietato mercato folle"

MILANO, 26 LUG - "Siamo legati al financial fair play sul mercato. Il fatto che siamo stati riammessi in Europa League è una dimostrazione della forza di Elliott, ma bisognerà anche rispettare i paletti. Non sarà possibile fare un grande colpo". Lo ha detto Leonardo, nuovo direttore tecnico del Milan, nel corso della presentazione alla stampa. "Non sarà un mercato folle, sarà un mercato saggio in base a quello che sarà possibile fare. Purtroppo abbiamo anche poco tempo", ha spiegato il nuovo dt rossonero.