Milano, in fila per apertura Apple Store

MILANO, 26 LUG - Aprirà al pubblico alle 17 il nuovo Apple Store di piazza Liberty a Milano ma sono già oltre 200 le persone che si sono messe in fila per entrare. La piazza è stata transennata e ad ogni varco di accesso il personale addetto alla sicurezza controlla zaini e borse con i metal detector. Le persone, di ogni età ma soprattutto giovani, aspettano pazienti il momento di apertura, sotto al sole di una giornata afosa. A dare un po' di refrigerio ai fan dell'azienda di Cupertino solo gli spruzzi che provengono dalla fontana in cristallo e l'ombra degli ombrelli forniti dagli organizzatori.