Musica: Paul McCartney torna a Cavern Club, nido dei Beatles

LONDRA, 26 LUG - Tempo di remake e di ritorni alle memorie del passato per Paul McCartney, ancora gagliardamente sulla breccia a 75 anni suonati. Dopo essersi fatto riprendere di nuovo a Londra - da solo e in occasione del lancio del nuovo album 'Egypt Station' - sulle celeberrime strisce pedonali di Abbey Road, calpestate in tempi lontani con gli altri tre Beatles, nelle prossime ore si appresta rimettere piede pure nel leggendario Cavern Club di Liverpool: il locale sul cui palco i 'Fab Four' iniziarono a costruire la loro fortuna planetaria nel 1961 dopo essere rientrati da Amburgo nella città natale. Si tratta di una performance esclusiva e tutta da scoprire: un evento a sorpresa che lo stesso McCartney ha svelato appena ieri - come riportano i media - durante un incontro pubblico al Liverpool Institute of Performing Arts con Jarvis Cocker, frontman dei Pulp. "Abbiamo in programma una piccola esibizione segreta da qualche parte qui a Liverpool", ha ammiccato sir Paul al riguardo.