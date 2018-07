Lega calcio approva sponsor, ancora Tim

MILANO, 26 LUG - Sarà ancora Serie A Tim. E' stato trovato l'accordo fra la Lega Serie A e la compagnia telefonica, che affiancherà per i prossimi tre anni il proprio brand al campionato, come succede dal 1998, e alle competizioni Primavera. Si tratta di una sponsorizzazione da circa 15 milioni di euro a stagione. L'assemblea di Lega ha anche approvato l'accordo per cui Frecciarossa sarà sponsor di coppa Italia e Supercoppa italiana per tre anni, a circa 5 milioni di euro a stagione. Non è ancora stata definita l'intesa per i diritti di sponsorizzazione all'estero.