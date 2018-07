Incidenti: se causa cellulare, sequestro

TRENTO, 26 LUG - In caso di incidente stradale causato dall'uso del cellulare è previsto il sequestro. È quanto dispone la direttiva delle Procure della Repubblica di Trento, Bolzano e Rovereto, adottata in previsione dell'intensificarsi del traffico sulla rete viaria regionale durante il periodo estivo. In caso di incidente mortale o con feriti la polizia, secondo la direttiva, dovrà verificare sempre se al momento del sinistro il conducente utilizzava il cellulare e, se necessario, dovrà procedere al sequestro. L'iniziativa è stata sollecitata dal procuratore generale, Giovanni Ilarda, che ha evidenziato come, secondo le più recenti rilevazioni del ministero dell'Interno, l'uso inadeguato del cellulare e l'alta velocità rappresentano le cause principali degli incidenti più gravi e che, purtroppo, dopo un lungo trend positivo, nell'ultimo semestre dell'anno 2018 si è registrata una preoccupante inversione di tendenza.