Nomadi: problemi sanitari, sgombero in campo Roma

ROMA, 26 LUG - Vigili e assistenti sociali sono al Camping River, il campo nomadi in via di chiusura nella Capitale dove sono iniziate le operazioni di sgombero, per problemi sanitari. La Corte Europea diritti dell'Uomo, cui il Campidoglio ha inviato le informazioni richieste sul tema, dopo il ricorso di 3 abitanti del campo aveva deciso la sospensione dello sgombero fino a domani. Al momento, a quanto si apprende, oltre a quelle già andate via dal campo, altre 20 persone hanno accettato l'offerta di accoglienza presso le strutture del sistema allestito dai servizi sociali di Roma Capitale. "È in corso lo sgombero del campo Rom Camping River di Roma. Legalità, ordine e rispetto prima di tutto!", commenta il ministro dell'interno Matteo Salvini su Twitter.