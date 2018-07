Legionella: prelievi in case contagiati

BRESSO (MILANO), 25 LUG - Campionamenti ambientali sono stati attivati in tutte le abitazioni delle 20 persone, tra cui tre morte, che hanno contratto il batterio della legionella a Bresso. Lo rende noto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, precisando che i prelievi dei campioni riguardano anche "altre aree sensibili". I campionamenti saranno conclusi entro oggi con l'invio ai laboratori Ats di Milano e Parabiago. I tempi per ottenere l'analisi microbiologica colturale definitiva sono di 7-10 giorni. "Per un riconoscimento precoce dei sintomi e per facilitare l'informazione soprattutto verso i pazienti più fragili sono stati coinvolti i medici di medicina generale, mentre sono stati allertati tutti gli ospedali di riferimento per una pronta diagnosi e la segnalazione di nuovi casi" spiega Gallera in una nota. Per mettere in atto tutte le misure di prevenzione e sanificazione degli impianti sono stati effettuati anche incontri con gli amministratori di condominio.