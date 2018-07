Russia: arrestato in Italia ex senatore dissidente

TORINO, 25 LUG - E' stato arrestato dalla polizia a Cortina d'Ampezzo l'ex senatore della Federazione russa Dmitry Krivitskiy. Il provvedimento, del 23 luglio, è stato eseguito su richiesta delle autorità del suo Paese, dove è in corso un procedimento per corruzione. Krivitskiy comparirà domani in procura generale a Venezia. Ad assisterlo ci sarà l'avvocato Mauro Anetrini. "Krivitskiy si trovava regolarmente in Italia, dove credeva di essere al sicuro dalla persecuzione politica di cui è oggetto da quando, nella qualità di membro del Parlamento, aveva espresso voto contrario alle operazioni militari in Ucraina, ritenendole illegittime e del tutto ingiustificate", sostiene l'avvocato Anetrini, che difende l'ex senatore russo con i colleghi Anna Paola Klinger e Giambattista Zatti. I legali denunciano "la gravità dell'episodio, non il primo posto in essere dalle Autorità russe, di cui è vittima un dissidente politico, perseguitato per essersi opposto a un Governo capace di condizionare anche la magistratura".