Arsenal gela Milan,Gazidis lavora da noi

MILANO, 25 LUG - L'Arsenal non ha intenzione di lasciarsi sfuggire Ivan Gazidis, il manager che il nuovo Milan guidato dal fondo Elliott avrebbe individuato come figura ideale per il ruolo di amministratore delegato. "Siamo al corrente delle speculazioni attorno al nostro chief executive Ivan Gazidis - si legge in una nota del club inglese -. Sappiamo che lui riceve molte offerte da parte di società dentro e fuori dal mondo del calcio e che è una figura enormemente rispettata. Lui non ha mai accettato alcuna di queste opportunità e non ne ha mai parlato pubblicamente. E' sempre stato totalmente impegnato per fare avanzare l'Arsenal e sta attualmente lavorando duramente a Singapore con il nostro nuovo allenatore Unai Emery mentre prepariamo la nuova stagione".