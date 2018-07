Psg non vuole vendere Rabiot

ROMA, 25 LUG - Il Psg ritiene Adrien Rabiot incedibile, nonostante il giocatore abbia solo ancora un anno di contratto e ha proposto al giocatore il rinnovo. Lo scrive oggi L'Equipe secondo cui Al-Khelaifi intende resistere alle lusinghe per il 23enne centrocampista (su di lui ci sono Barcellona e Juventus) per il quale è pronto un nuovo e più ricco contratto. Anche se né il giocatore, né sua madre-agente, Veronique, hanno ancora accettato la proposta di rinnovo, Al-Khelaifi resta fiducioso, ritenendo il francese, molto apprezzato in campo, un caposaldo della formazione di Tuchel. Viceversa, riferisce L'Equipe, alcuni leader dello spogliatoio del Psg cominciano ad essere stufi dell'atteggiamento di Rabiot che ha un caratterino non facile e che è finito nell'occhio del ciclone per aver rifiutato un posto da riserva in nazionale per i Mondiali.