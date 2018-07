Fca debito zero, 500mln liquidità netta.Utile trimestre -35%

TORINO, 25 LUG - Fca ha azzerato il debito e ha per la prima volta una liquidità netta di 500 milioni di euro. Confermato per il 2018 l'obiettivo di un utile netto adjusted di 5 miliardi. Rivisti invece i ricavi netti tra 115 e 118 miliardi di euro (la stima era di 125 miliardi di euro) e l'ebit adjusted a 7,5-8 miliardi di euro (era 8,7 miliardi di euro). La liquidità netta industriale è prevista a 3 miliardi di euro anziché 4 miliardi. L'utile netto adjusted è pari a 981 milioni di euro, in calo del 9% (stabile a parità di cambi di conversione) e un utile netto a 754 milioni di euro in diminuzione del 35% (-26% a parità di cambi di conversione). In borsa il titolo, piatto dopo l'annuncio della morte dell'ex a.d Sergio Marchionne, lascia il 4,5% a 15,81 euro e poi finisce in asta per eccesso di calo dopo la diffusione dei dati della trimestrale.(ANSA).