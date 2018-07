Bernardeschi, contro Bayern per vincere

TORINO, 25 LUG - "Il mio obiettivo è fare meglio dello scorso anno". Così Federico Bernardeschi, intervistato dalla Instagram Tv della Juventus durante la tournée negli Stati Uniti. "Ho sensazioni assolutamente positive, stiamo lavorando tanto per affrontare questa tournée nel migliore dei modi - spiega il fantasista toscano -. Voglio essere sempre pronto quando il mister mi chiamerà e credo che un professionista debba fare questo". La Juventus esordirà stanotte nella International Champions Cup contro il Bayern Monaco: "Non ci aspettiamo grande brillantezza però sicuramente ci sarà competizione e soprattutto ci sarà voglia di vincere, anche se non sarà facile".