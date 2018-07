Riforme: Casellati, non si cambia solo per cambiare

ROMA, 25 LUG - "Quest'anno sono 70 anni dalla entrata in vigore della Costituzione, una Carta giovane che ha dimostrato di poter garantire pace, sviluppo e solidarietà. Qualsiasi modifica parta da questi presupposti. Il cambiamento per il cambiamento non è mai sinonimo di miglioramento". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati alla cerimonia del Ventaglio.