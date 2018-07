Vitalizi: Casellati, serve provvedimento inappuntabile

ROMA, 25 LUG - "Per quanto riguarda il contenimento dei costi della politica, é evidente che il dibattito non si esaurisce certo con i vitalizi degli ex parlamentari. Tema rispetto al quale non mi sono mai sottratta, convinta che serva un provvedimento tecnico-giuridico inappuntabile". Così la presidente del Senato Elisabetta Casellati alla cerimonia del Ventaglio. "Ho auspicato una collaborazione con la Camera, le cose andate parzialmente in un altro modo. Il Senato ha deciso di acquisire qualificati pareri" sull'argomento.