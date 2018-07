Roma: Salvini, se più sicurezza sarò al fianco sindaca Raggi

ROMA, 25 LUG - "Sono pronto ad ascoltare il sindaco Raggi. Se ci sono proposte per portare più sicurezza a Roma, soprattutto nelle periferie, sarò pienamente al suo fianco ". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che a breve riceverà il sindaco di Roma al Viminale per discutere i dossier della sicurezza nella Capitale. Quanto all'ipotesi della sindaca di Roma di una "terza via" per la gestione dei campi nomadi, il ministro, a margine di una visita al Sacrario dei caduti della polizia, all'interno della Scuola superiore di polizia, ha tagliato corto: "terza via, quarta via, quinta via; basta passare dalle parole ai fatti".