Codoro, immigrato mi puntava coltello

MILANO, 24 LUG - "Aveva estratto un coltello, per questo motivo io ho tirato fuori la pistola": lo ha spiegato Massimiliano Codoro, 51 anni, candidato del centrodestra alle ultime elezioni politiche e poi non eletto, che ha fronteggiato un immigrato in accusandolo di aver precedentemente molestato la compagna e la figlia di quest'ultima, appena scese dal treno nella stazione Centrale di Milano. "La mamma mi ha raccontato in modo concitato che quel ragazzo aveva palpeggiato la bambina di 12 anni e che quando gli ha detto di lasciarle stare la spintonava la bambina rivolgendo le attenzioni alla madre toccandole il seno ripetutamente con forza e solo dopo l'intervento di alcuni passanti si è fermato". "A quel punto - ha concluso Codoro - lo ho affrontato, lui ha estratto un coltello mimando con i gesti che mi avrebbe tagliato la gola. Sono arretrato e preoccupato per la mia incolumità fisica ho estratto la pistola dalla fondina che detengo regolarmente".