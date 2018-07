Paura per Demi Lovato, ricoverata per sospetta overdose

LOS ANGELES, 24 LUG - Stando a quanto riportato dal sito statunitense TMZ, Demi Lovato è stata ricoverata in ospedale per sospetta overdose di eroina. La cantante e attrice 25enne è stata trasportata dalla sua abitazione sulle colline di Hollywood in un ospedale dell'area di Los Angeles poco prima di mezzogiorno. Al momento però non si conoscono le sue condizioni. La giovane star aveva lottato per molto tempo contro la dipendenza da droga e alcol e sei anni fa era riuscita a smettere con alcol e cocaina. Solo il mese scorso aveva pubblicato la canzone Sober, in cui parla proprio dei suoi problemi di alcolismo. Nata ad Albuquerque, in New Mexico, il 20 agosto 1992, Demi Lovato si era fatta conoscere a soli 7 anni con la serie Barney & Friends prima di diventare una vera e propria stellina Disney grazie al film Camp Rock al quale è seguito il suo primo album musicale, Don't Forget. Oggi Demi Lovato è una delle star più seguite al mondo con ben 69.5 milioni di followers su Instagram.