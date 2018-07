Europeo donne U19: Italia eliminata

ROMA, 24 LUG - La nazionale femminile under 19 è stata eliminata dall'Europeo. Le ultime speranze delle Azzurrine si infrangono contro la Germania che si impone 2-0, mentre nell'altro match l'Olanda esce sconfitta dal confronto con la Danimarca (3-1). In semifinale accedono le compagini tedesca e danese, per migliore differenza reti.