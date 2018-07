Miglior giocatore,Mbappé sfida Messi-CR7

ROMA, 24 LUG - Dopo la lista degli allenatori, la Fifa ha reso noto anche l'elenco dei dieci calciatori che si contenderanno il premio di miglior giocatore dell'anno. Ne fanno parte due 'frequentatori' abituali, già vincitori del premio, come Messi e Cristiano Ronaldo, che però quest'anno rischiano di vedersi sfuggire il riconoscimento, magari a beneficio di uno dei tre francesi neocampioni del mondo presenti nella lista: Mbappé, Griezmann e Varane. La commissione dei 13 esperti (fra i quali Ronaldo Fenomeno e Kakà) della Fifa che hanno selezionato coloro che si contenderanno il titolo ha indicato anche Luka Modric, Mohamed Salah, Eden Hazard, Harry Kane e Kevin De Bruyne. Varane è quindi l'unico difensore presente nell'elenco, mentre non ci sono portieri. Da notare un'assenza illustre, quella di Neymar, che ha deluso in parte nel Psg e poi con il Brasile ai Mondiali.