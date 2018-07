Sanremo: stop divisione Big-Giovani, gara sarà unica

ROMA, 24 LUG - Rivoluzione a Sanremo. Al Festival a febbraio non ci saranno più Big né Nuove Proposte, ma un'unica categoria in gara, alla quale saranno ammessi i due vincitori di un nuovo contest per 24 artisti 'under 36' che si terrà nella settimana 17-21 dicembre. "Sanremo Giovani" si articolerà in due prime serate e quattro pre-serali, in onda, a dicembre, su Rai1 e, in contemporanea, su Radio2, in differita, su Rai4 e, in replica, di nuovo su Rai1. Si tratta di "una rivoluzionaria evoluzione fortemente voluta dal direttore artistico Claudio Baglioni di intesa con il dg Mario Orfeo e con la direzione di Rai1 - spiega la Rai - che consentirà alla rete ammiraglia di amplificare il suo impegno in favore della scoperta di giovani talenti". Le due finali saranno precedute da 4 puntate di 45 minuti, attraverso cui i finalisti faranno conoscere le loro canzoni e le loro storie. In ogni serata finale (20 e 21/12) sarà decretato un vincitore e questi due campioni potranno competere direttamente con i Big all'Ariston.