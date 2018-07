Giappone: caldo record, 65 morti e 22.600 in ospedale

TOKYO, 24 LUG - Oltre 22.600 persone sono state ricoverate in ospedale in Giappone a causa dell'ondata di caldo che, dalla scorsa settimana, ha colpito l'arcipelago: è il numero più alto degli ultimi 10 anni, dall'inizio delle statistiche. Secondo i dati preliminari del governo 65 persone sono morte per sintomi associati a colpi di calore in 28 diverse prefetture, inclusa Hiroshima. Delle 22.647 persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere, circa 2.000 sono state registrate a Tokyo.