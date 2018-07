10 mln allo Sporting, Piccini a Valencia

ROMA, 24 LUG - Cristiano Piccini, fiorentino, classe 1992, ha firmato un contratto quadriennale con il Valencia, che cercava un terzino dopo il no dell'Atalanta per l'olandese Hans Hateboer. Piccini è stato prelevato dallo Sporting Lisbona per 10 milioni e avrà una clausola rescissoria di 80 milioni. Dopo avere superato le visite mediche, il giocatore sarà a disposizione dell'allenatore Marcelino. Piccini aveva già giocato nella Liga con la maglia della seconda squadra di Siviglia, il Betis. Nella passata stagione ha anche collezionato cinque presenze in Champions League.