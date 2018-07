Attraversa binari, investita da treno

CARRARA (MASSA CARRARA), 23 LUG - Probabilmente voleva raggiungere l'auto posteggiata vicino alla stazione di Carrara passando da una scorciatoia invece che dall'uscita della stazione e per questo avrebbe attraversato i binari. Proprio in quel momento sarebbe passato un treno, forse un Frecciabianca, e lo spostamento d'aria l'avrebbe trascinata sotto il convoglio. E' morta così, intorno alle 16.00 di oggi, una donna di 50/60 anni che, poco prima, era scesa da un treno alla stazione di Carrara. L'incidente ha causato forti ritardi al traffico ferroviario, interrotto per oltre un'ora ore fra Sarzana e Massa, in entrambe le direzioni, poi ripreso su un solo binario con ripercussioni su tutta la linea, in particolare per alcuni convogli a lunga percorrenza che hanno accusato ritardi anche fino a 120 minuti. I treni hanno ripreso la normale circolazione intorno alle 18.15 ma con ritardi ancora forti.