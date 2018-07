Monito Mattarella a funzionari pubblici

ROMA, 23 LUG - Chi ha pubbliche funzioni non deve "sviluppare atteggiamenti finalizzati solo alla ricerca del consenso elettorale" e bisogna sempre ricordarsi che "la pubblica funzione e' affidata per curare l'interesse generale" e non deve essere "tradita per essere piegata a interessi di parte". E' il richiamo, valido per chiunque abbia una funzione pubblica, che il presidente Sergio Mattarella ha lanciato dal Quirinale ricevendo i magistrati ordinari in tirocinio. "E' importante - ha detto - che il pluralismo degli orientamenti non si trasformi mai in faziosità o nelle forme distorte del prendersi cura soltanto di corrispondere agli interessi della propria parte. Perciò non e' utile sviluppare atteggiamenti finalizzati solo alla ricerca del consenso elettorale; occorre invece impegnarsi nella individuazioni di soluzioni più adeguate alla complessità dei problemi da affrontare. In questo modo la pubblica funzione affidata per curare l'interesse generale non viene tradita per essere piegata a interessi di parte".