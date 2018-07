Juve A-Juve B resta a Villar Perosa

TORINO, 23 LUG - Il tradizionale appuntamento pre-campionato tra Juve A e Juve B si svolgerà come sempre a Villar Perosa. Dopo aver valutato l'ipotesi di spostare l'amichevole di inizio stagione, quest'anno in programma il 12 agosto, all'Allianz Stadium, il club bianconero ha scelto la storia. La partita d'esordio in bianconero di Cristiano Ronaldo, evento atteso da tutto il popolo bianconero, si svolgerà come da programma nel centro sportivo della Val Chisone: smentita qualsiasi ipotesi di spostamento.