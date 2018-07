Anas-FS, Delrio,Salvini-Di Maio?Poltrone

ROMA, 23 LUG - I ministri Salvini e Di Maio sono contro la fusione tra Fs e Anas per una mera questione di poltrone. Per spartirsi qualche presidenza in più vogliono fermare la nascita di un grande polo delle infrastrutture e dell'intermodalità ferro/gomma. Un progetto industriale con un fatturato di 11 miliardi di euro e più di 100 miliardi di investimenti già programmati per i prossimi dieci anni. Un grande piano per l'Italia, in particolare per il mezzogiorno, che Salvini e Di Maio intendono affossare per i propri interessi di partito". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, Graziano Delrio.