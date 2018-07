Di Battista, Tav-Tap opere stupide, mi fido ministri M5S

ROMA, 23 LUG - "Sul Tap e sulla Tav, sapete quello che penso, e mi fido dei ministri: sono opere stupide che verranno affrontate nel modo giusto. Ma questo sarà compito dei ministri". Lo afferma Alessandro Di Battista in diretta facebook dall'America Latina e intervenendo sul botta e risposta tra il governatore della Puglia Michele Emiliano e il ministro per il Sud Barbara Lezzi. "Barbara è stata bravissima, l'ha messo al suo posto", afferma Di Battista che replicando a Emiliano che ieri chiedeva un "aiuto" dall'esponente M5S sottolinea: "Con il massimo rispetto, dico a Emiliano che io ce l'ho messa per 5 anni la faccia".