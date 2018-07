Roma-Malcom, verso chiusura trattativa

ROMA, 23 LUG - Malcom Filipe Silva de Oliveira ha deciso: vuole la Roma. La conferma arriva da L'Equipe che sottolinea come l'ala destra brasiliana abbia rifiutato le offerte provenienti dalla Premier League, in particolare dall'Everton e dal Leicester. Il giornale francese parla di una trattativa ormai in dirittura d'arrivo fra il ds del club giallorosso, Monchi, e il Bordeaux, club che detiene il cartellino del giocatore, classe 1997. Malcom ha un contratto che scadrà nel 2021. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni, una cifra che la Roma sta cercando in tutti i modi di ridurre un pò.