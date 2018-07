Trovato cadavere nel veronese

VERONA, 23 LUG - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un corso d'acqua a Ronchi, tra Pacengo e Castelnuovo del Garda, non lontano dalla zona dove nei giorni scorsi era scomparso un giovane olandese di 17 anni. Il cadavere non è stato ancora identificato. Sul posto si trovano i carabinieri che assieme ai vigili del fuoco stanno svolgendo le ricerche di Koen van Keulen, il 17enne che, da giovedì scorso, non è più rientrato al campeggio di Pacengo, l'Eurocamping, dove si trova la famiglia. Il corpo è stato scoperto a circa 5000 metri dall'ultimo avvistamento del ragazzo scomparso.