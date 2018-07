Catamarano affondato in sud Sardegna

CAGLIARI, 23 LUG - Un catamarano affondato, modello "Star Twins", è stato scoperto oggi lungo la costa di Arbus, nel sud Sardegna. Una imbarcazione "fantasma" avvistata tra gli scogli di Torre dei Corsari: nessuna richiesta di aiuto è infatti arrivata alla Guardia costiera. Non si esclude che si tratti di un naufragio avvenuto altrove e che il relitto sia stato poi portato dalla corrente nelle acque sarde. Verifiche in questo senso sono state avviate con le autorità di altri Paesi, Francia in particolare. A ricevere la segnalazione prima di un bagnino, che ha recuperato in spiaggia alcuni detriti, e poi di un pescatore, è stata la Capitaneria di porto di Oristano, coordinata dal capitano di fregata Erminio Di Nardi. Sul posto sono state subito state inviate la motovedetta Cp 893 e il battello Gcb 42, oltre a un l'elicottero della Guardia costiera, mentre altro personale è stato dislocato lungo la costa.