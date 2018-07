Muore in assalto banca:indagati 2 agenti

BRINDISI, 23 LUG - Sono due i poliziotti indagati per omicidio colposo per la morte di un pregiudicato in una sparatoria avvenuta sabato scorso a Brindisi tra una banda armata che stava tentando di svaligiare uno sportello bancomat e una pattuglia della polizia. I due agenti sono stati raggiunti da informazioni di garanzia in vista dell'assegnazione da parte del magistrato inquirente, Pierpaolo Montinaro, dell'incarico per l'autopsia che verrà conferito domani. Il magistrato assegnerà anche l'incarico per la perizia balistica. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, la banda, composta da almeno cinque persone, ha aperto il fuoco contro la pattuglia della polizia intervenuta per sventare il tentativo di furto, dopo una segnalazione di un cittadino. Quando la polizia ha risposto al fuoco, Giovanni Ciccarone, di 50 anni, di Ostuni, è stato colpito a morte, mentre gli altri sono riusciti a fuggire a bordo di un'Audi A6.