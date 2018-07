Corea Nord: Pyongyang, Usa facciano 'mossa coraggiosa'

ROMA, 23 LUG - Il proseguimento dei negoziati tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord dipende dalla volontà di Washington di fare una "mossa coraggiosa" per arrivare a un accordo di pace con Pyongyang: lo ha detto un funzionario americano che ha voluto mantenere l'anonimato, secondo quanto riporta oggi la Cnn. Se gli Stati Uniti non sono disposti a trasformare l'armistizio che ha messo fine alla guerra coreana in un accordo di pace permanente che assicurerebbe la sopravvivenza del regime del leader nordcoreano Kim Jong Un, secondo la fonte, é probabile che Pyongyang non farà ulteriori passi verso la denuclearizzazione del Paese. Nel frattempo, la Corea del Nord continua a fare pressione sull'amministrazione Usa affinche' ritiri le sanzioni, ha proseguito la fonte sottolineando che Pyongyang pensa di aver fatto abbastanza congelando i propri test nucleari e missilistici e distruggendo uno dei suoi siti nucleari.