Giallo su donna morta in rogo a Brunico

BOLZANO, 23 LUG - Si tinge sempre più di giallo la morte di una donna martedì scorso in un rogo nel suo appartamento a Brunico. Secondo i vigili del fuoco l'incendio non ha avuto cause accidentali. La notizia del quotidiano Dolomiten ha trovato conferma da parte degli inquirenti, che per il momento comunque continuano a lavorare su diverse ipotesi. Quella della disgrazia era già stata scartata dall'autopsia, effettuata nei giorni scorsi, secondo la quale la cittadina rumena di 46 anni da tempo residente in Alto Adige, era stata strangolata con un cavo elettrico. L'inchiesta non si concentra comunque solo su un possibile delitto, attualmente non viene neanche escluso un gesto estremo. Le risposte a questo punto sono attese dai rilievi che la scientifica sta effettuano nell'appartamento della operaia.