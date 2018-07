Dazi: Giappone contrario a tariffe Usa su import auto

TOKYO, 23 LUG - Il Giappone ribadisce il suo dissenso a eventuali tariffe che riguardano le importazioni di auto straniere sul mercato statunitense. Lo ha reiterato il ministro delle Finanze giapponese Taro Aso, nel corso di un incontro bilaterale col segretario al Commercio Usa Steven Mnuchin, a margine del G20 finanziario di Buenos Aires. Aso, che ricopre anche il ruolo di vicepremier, ha inoltre discusso con Mnuchin di possibili esenzioni dai dazi su acciaio e alluminio, senza indicare l'esito delle trattative. Lo scorso maggio il presidente Usa Donald Trump aveva ordinato un'indagine per capire se esistono i presupposti per l'adozione di nuove tariffe sulle importazioni di automobili e gli accessori del comparto, sulla base di una minaccia agli interessi economici nazionali. Una logica simile era stata adottata per i dazi sull'acciaio e l'alluminio, in base all'articolo 232 del Trade Expansion Act, un trattato del 1962 che consente di indagare sui 'pericoli' delle importazioni. Un'altra richiesta separata del ministro delle Finanze giapponese, riguarda inoltre le concessioni alle banche e le istituzioni finanziarie nipponiche che fanno affari con l'Iran. (ANSA).