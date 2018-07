Matano, nel prossimo film me la vedo con un gorilla

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 22 LUG - Internet è "il modo di comunicare che mi piace di più. Sul web decidi tu e paghi di ogni scelta le conseguenze. Dà la possibilità anche alle persone timide di esprimersi, ti libera dalla paura. Il cinema però è più appagante, ti legittima, anche all'esterno, gli altri capiscono che quello che fai è un lavoro vero". Lo dice sorridendo Frank Matano ospite al Giffoni Film Festival. L'attore, è impegnato proprio in questi giorni a Salerno sul set della nuova commedia di Luca Miniero, con cui aveva già girato Sono tornato: "Questo nuovo film non ha ancora un titolo definitivo (ne girano due provvisori, Aspettando il gorilla, e The king ndr). Posso dire solo che mi ritrovo dentro casa un gorilla e devo riuscire a gestirlo, perché lui fra quattro mura non sta proprio a suo agio". Nel cast anche Cristiana Capotondi, Francesco Scianna e Diana del Bufalo.