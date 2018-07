Europeo U.19: l'Italia è in semifinale

ROMA, 22 LUG - Bastava un punto all'Italia Under 19 per raggiungere la semifinale dell'Europeo di categoria e qualificarsi per il prossimo Mondiale Under 20 dell'anno prossimo in Polonia. A Seinajoki, in Svezia, gli azzurrini hanno pareggiato 1-1 con la Norvegia e domani conosceranno il nome dell'avversaria della sfida di giovedì a Vaasa: una fra Inghilterra, Ucraina e Francia contenderanno la finale. Il pari odierno è stato meno agevole del previsto per l'Italia che è andata sotto su rigore, dopo che Plizzari - il portierino di proprietà del Milan, che nell'ultima stagione ha giocato nella Ternana - ha salvato il risultato in un paio di occasioni. Al 17' della ripresa l'arbitro scozzese Dallas, dopo un leggero contatto tra Gabbia e Fredriksen, concede un rigore alla Norvegia: sul dischetto si porta Haland, che trasforma in maniera piuttosto goffa. Entra Kean ed è l'innesto decisivo dell'allenatore Nicolato, perché l'attaccante - a soli 7' dalla fine - raccoglie un servizio di Zaniolo e regala all'Italia la semifinale.