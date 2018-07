Bologna batte Southampton U.23 per 2-0

PINZOLO (TRENTO), 22 LUG - Il Bologna chiude la prima parte del ritiro, battendo il Southampton Under 23: di Falcinelli il gol che sblocca la partita, alla mezz'ora della ripresa, realizzato su calcio di rigore per atterramento di Dijks. A chiudere la pratica ci pensa Falletti, in pieno recupero. La sfida termina 2-0 per i rossoblu, che domani mattina rientreranno in città. Il Bologna partirà poi per l'Austria il 29: nella seconda parte del ritiro affronterà Huddersfield e Norimberga.