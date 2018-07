Fiorentina insiste per Pjaca

FIRENZE, 22 LUG - La Fiorentina ha concluso il raduno di 15 giorni a Moena, in Trentino e dopo due giorni di riposo tornerà ad allenarsi a Firenze mercoledì prossimo: due giorni dopo partirà per la tournée in Germania dove il 28 luglio parteciperà alla 'Cup of Traditions', quadrangolare contro la squadra di casa del Duisburg, l'Athletic Bilbao e il Fulham. Dopo i recenti arrivi di Ceccherini dal Crotone, Gerson in prestito dalla Roma e di Norgaard dal Brondby si sta complicando sempre più quello di Marko Pjaca, l'obiettivo individuato da tempo per completare l'attacco. La Fiorentina incassato da tempo il si' del giocatore punta ad ottenerlo in prestito con diritto di riscatto mentre la Juventus, proprietaria del cartellino, vuole inserire l'obbligo ad una cifra superiore ai 23 milioni. Cifra che non rientra nel budget del club viola. La Fiorentina cerca eventuali alternative. E tra i nomi tornati a circolare c'è quello di De Paul ma le richieste dell'Udinese sono ritenute alte come le quotazioni di El Shaarawy.