Di Maio, con Marchionne volevo parlare di auto elettrica

ROMA, 22 LUG - "Mi addolora la notizia che Marchionne stia male e in un momento così difficile credo ci voglia rispetto per il dolore dei suoi familiari, dei suoi più cari amici e dei suoi collaboratori". Così il vice premier e ministro del lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio all'ANSA. ''Non l'ho incontrato ma i nostri staff - racconta Di Maio - erano in contatto da qualche settimana e mi dispiace di non aver avuto modo di confrontarmi con lui sul futuro dell'auto elettrica, era una mia intenzione farlo".