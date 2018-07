Fca: Montezemolo "Camilleri farà molto bene in Ferrari"

Roma, 22 lug - "Louis Camilleri farà molto bene anche da amministratore delegato della Ferrari". A garantirlo, in una dichiarazione all'Ansa, è Luca di Montezemolo, per 23 anni presidente dell'azienda di Maranello. "E' mio amico da molti anni - afferma Montezemolo -ed è appassionato della Ferrari da sempre. E' un manager di grande capacità ed esperienza internazionale, come ha dimostrato nella sua lunga carriera piena di successi in Philip Morris. Sono certo -ribadisce - che farà molto bene anche in Ferrari. La sua nomina mi ha fatto molto piacere".