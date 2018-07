Violento temporale, disagi nel Pisano

PISA, 22 LUG - Un violento temporale ha colpito in mattinata la provincia di Pisa, soprattutto la Valdera, nelle zone di Ponsacco e Lari: una decina gli interventi per allagamenti e piccoli smottamenti lungo le strade locali senza interruzione della viabilità. Un fosso nella zona di Perignano ha rotto gli argini invadendo una strada e i terreni limitrofi. A Fauglia, invece, un fulmine ha colpito un albero che si è incendiato e il piccolo rogo è stato spento dai vigili del fuoco che poi hanno provveduto ad abbattere il tronco carbonizzato, mentre un altro fulmine si è abbattuto su un annesso agricolo del Comune di Capannoli incendiando il materiale custodito. Nessun danno invece alle persone ma in tutta la provincia sono ancora al lavoro squadre di vigili del fuoco e protezione civile.