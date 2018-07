Trump ribadisce, la mia campagna è stata spiata

ROMA, 22 LUG - "Sembra sempre di più che la Campagna 'Trump for President' sia stata spiata illegalmente (sorveglianza) a vantaggio politico della Corrotta Hillary Clinton e del DNC (Democratic National Committee, ndr). Chiedetele come è andata - lei ha fatto meglio di Bernie il Matto (Bernie Sanders, ndr). I repubblicani devono essere duri adesso. Un imbroglio illegale!": lo scrive oggi in un tweet il presidente americano Donald Trump. Come è noto, la Commissione intelligence del Senato Usa non ha riscontrato alcuna indicazione che la Trump Tower sia stata oggetto di sorveglianza da parte del governo americano tramite intercettazioni, sia prima che dopo l'Election Day del 2016.