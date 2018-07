Precipita e muore in montagna Trentino

TRENTO, 22 LUG - Un trentino di 64 anni, di Tuenno, è morto stamani in seguito a un incidente in montagna, in Val di Tovel. L'uomo è scivolato ed è precipitato vicino al passo de l'Om, durante un'escursione tra pian della Nana e la val Madris. Era oltre quota 2.000 metri, con un amico che ha chiamato subito i soccorsi, ma i sanitari, arrivati sul posto in elicottero, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.