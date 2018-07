Giffoni: Ozpetek, prima un film poi mi tenta Netflix

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 21 LUG - Prima un film, "che ha la priorità per me, per cui ho un'idea, ma sono ancora all'inizio e poi forse potrei pensare a una serie tv per Netflix. Me l'hanno chiesto, ci siamo già incontrati, stiamo dialogando". Sono i nuovi progetti di Ferzan Ozpetek che li ha raccontati al Giffoni Flm festival in una masterclass con i ragazzi, che hanno anche potuto vedere il suo ultimo film, Napoli velata. Il regista che tornerà nella città partenopea per dirigere al San Carlo (dove era già stato regista della Traviata), un allestimento di Madama Butterfly si sta dedicando anche al lancio di Whatastar, un'app gratuita che ha ideato lui per scoprire e valorizzare nuovi talenti nella recitazione e nel canto. "Artisti, secondo me, si nasce. Il talento deve esserci, poi certo bisogna studiare e perfezionarsi, ma chissà quanti grandi registi o poeti ci sono tra gli impiegati di banca che non conosceremo mai". Sull'app si può caricare il proprio video e provare a scalare le classifiche dei preferiti.