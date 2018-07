Di Maio, L.bilancio coraggiosa, non tirare a campare

CATANIA, 21 LUG - "I parametri economici vanno ridiscussi a livello europeo così come alcuni trattati che ci stanno danneggiando. Siamo un governo che ha all'interno due forze politiche che avevano chiare queste intenzioni nel loro programma elettorale, quindi non ci sono se e ma da dire ai cittadini, c'è soltanto da lavorare nell'ottica di una legge di bilancio che deve essere coraggiosa e non che tiri a campare". L'ha detto a Catania il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in Sicilia.