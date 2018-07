Barca, 62 mln al Chelsea per Willian

ROMA, 21 LUG - Il Barcellona fa sul serio per Willian e, secondo Sky Sport, avrebbe presentato un'offerta di 55 milioni di sterline (circa 62 milioni di euro), al Chelsea per il centrocampista brasiliano. Sempre secondo Sky, questa sarebbe la terza offerta che il club blaugrana avrebbe presentato per Willian, dopo i 53 milioni di sterline offerti una settimana fa. L'agente del brasiliano è Kia Joorabchian, che già in passato ha curato il trasferimento in Catalogna di Coutinho e Paulinho, quest'ultimo poi tornato in Cina e che dovrebbe essere appunto sostituto dal connazionale del Chelsea.