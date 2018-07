Trovata cadavere,morta a casa da 18 mesi

VERONA, 21 LUG - Era morta da almeno diciotto mesi e nessuno, in tutto questo tempo, aveva mai cercato la sessantenne il cui corpo in stato di mummificazione e' stata trovato in una casa di edilizia popolare a Verona, nel quartiere Borgo Roma. Secondo i primi accertamenti il decesso è da attribuire a un malore. La morte dovrebbe risalire ai mesi di gennaio-febbraio- 2017; una datazione stimata anche sul fatto che nella cassetta delle posta, completamente zeppa, c'erano bollette risalenti al dicembre 2016.