Da mesi picchia e abusa moglie,arrestato

FIRENZE, 21 LUG - Da circa dieci mesi picchiava la moglie, anche davanti ai loro figli minori, arrivando anche a abusare di lei. E' quanto accertato dai carabinieri che ieri hanno arrestato un 49enne del Kuwait, domiciliato a Firenze, con l'accusa di maltrattamento in famiglia e violenza sessuale. I militari sono intervenuti per un'accesa lite familiare. La donna, anch'essa del Kuwait, è stata visitata dai sanitari dell'ospedale di Ponte a Niccheri e giudicata guaribile in cinque giorni. L'uomo ha accusato un malore ed è stato trasportato presso l'ospedale di Santa Maria Nuova e poi tradotto nel carcere fiorentino di Sollicciano. Un caso di maltrattamenti in famiglia anche a Prato dove un 31enne albanese ha picchiato la moglie 27enne all'interno della loro abitazione ma la donna è riuscita a fuggire all'aggressione, portandosi dietro il figlio piccolo, e chiamare la polizia. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà e la donna affidata a una struttura protetta.