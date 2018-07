Ilva: Martina, stop propaganda

GALLIPOLI (LECCE), 21 LUG - "Bisogna dare una parola di certezza ai lavoratori, ai cittadini e alla città di Taranto. Il governo la smetta con la propaganda, spot, dichiarazioni che non si traducono in fatti. Ora devono prendere delle decisioni con serietà, devono dire chiaramente cosa vogliano fare per salvaguardare l'occupazione, la salute, il territorio". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, ieri sera a Gallipoli, in occasione del festival dei giovani del Pd. "La smettano - ha aggiunto Martina - di giocare alla propaganda e all'annuncio perché non hanno più tempo, perché adesso sono passati dall'opposizione al governo, e quando si è al governo si hanno mille responsabilità in più". "Lo facciano - ha concluso il segretario Pd - innanzitutto per rispetto di una comunità che sta cercando risposte e deve avere delle risposte".